محافظ الجيزة يتابع استعدادات انطلاق مهرجان التمور المصرية الثامن 2025

استعدادات مهرجان
استعدادات مهرجان التمور
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التجهيز والاستعدادات الجارية لإقامة مهرجان التمور المصرية الثامن بالواحات البحرية، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2025 بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

وأكد المحافظ أن الاستعدادات تسير على قدم وساق للانتهاء من تجهيز الباكيات المخصصة للعارضين واستكمال أعمال الإنارة والتجميل وتنسيق الموقع من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه يتم إضافة عناصر جمالية تعكس الطبيعة الفريدة للواحات البحرية، بما يضمن خروج المهرجان بصورة مشرفة تليق باسم محافظة الجيزة وتاريخها العريق.

وأوضح المهندس عادل النجار أن مهرجان التمور يعد حدثًا تنمويًا واستثماريًا وسياحيًا مهمًا يسلط الضوء على مقومات الواحات البحرية ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن هناك متابعة ميدانية مستمرة للتجهيزات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الفعالية وتنظيمها بالشكل الذي يعكس مكانة مصر وريادتها في إنتاج وتصدير التمور.

وأشار المحافظ إلى أن مهرجان التمور المصرية 2025 يُقام تحت رعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الجيزة، وذلك في إطار دعم وتطوير قطاع التمور المصرية وتعزيز الصناعات القائمة عليه بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد مهرجان التمور بالواحات البحرية من أبرز الفعاليات الزراعية في مصر، حيث يجمع بين العرض التجاري والتبادل المعرفي ويُسهم في الترويج للتمور المصرية في الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز من مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.
 

