محافظ الجيزة يشهد القرعة الإلكترونية لتخصيص 1700 مدفن جاهز بطريق الفيوم

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال فعاليات القرعة الإلكترونية
شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم، فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لتخصيص 1700 مدفن جاهز بقطاع (س) بطريق الفيوم، بمساحة 21.66 مترًا مربعًا لكل مدفن، وذلك في إطار جهود المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الجبانات في المناطق الجديدة. 

وأكد محافظ الجيزة خلال الفعاليات أن القرعة أُجريت إلكترونيًا بشفافية تامة وتحت إشراف الجهات المختصة، لضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 2451 مواطنًا، فاز منهم 1700 مواطن، فيما سيتم منح الأولوية لـ751 مواطنًا آخرين في حال عدم استكمال أيٍّ من الفائزين لإجراءات التخصيص أو السداد. 

وأوضح المحافظ أن محافظة الجيزة تحرص على تطبيق مبدأ النزاهة والشفافية في تخصيص الجبانات، من خلال استخدام منظومة القرعة الإلكترونية التي تسهم في تبسيط الإجراءات وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز. 

ونوهت المحافظة إلى أن الفائزين بالقرعة عليهم التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لاستكمال إجراءات السداد واستلام المستندات المطلوبة، كما سيتم نشر أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة الجيزة، وكذلك على الصفحة الرسمية للمحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت فعاليات القرعة حضور كل من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة المشكّلة لإجراء القرعة، ورئيس جهاز الجبانات.

