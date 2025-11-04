محافظ الجيزة يلزم أحد المواطنين بإزالة خزانات مياه تسببت في تلفيات بالعقار

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم، وذلك بحضور نائبي المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات المعنية.

وشمل اللقاء مناقشة عدد من الشكاوى الواردة من أحياء العجوزة والهرم ومركز ومدينة أوسيم، بمشاركة ممثلين عن مديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، في إطار التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية المختلفة لحل مشكلات المواطنين.

مناقشة شكوى بالعجوزة حول مخالفات بناء

استهل المحافظ اللقاء بالاستماع إلى شكوى أحد المواطنين المقيمين بشارع أبو المعاطي بحي العجوزة، والمتضرر من قيام أحد الجيران بفتح نوافذ وإجراء توسعات مخالفة، مع التقدم بطلب للتصالح.

ووجّه المحافظ المكتب الهندسي بالمحافظة بالتنسيق مع حي العجوزة لعرض الموضوع على جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، لدراسة الحالة وإبداء الرأي الفني اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون المنظم للبناء.

توجيهات عاجلة بحي الهرم لمعالجة تسرب مياه بالعقارات

كما ناقش المحافظ شكوى إحدى المواطنات بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي الهرم، والمتضررة من قيام أحد الجيران بوضع خزانات مياه أعلى شقتها مما تسبب في تسرب المياه وتلفيات بالعقار.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رئيس حي الهرم بسرعة فحص الحالة الإنشائية للعقار، وإلزام المخالف بإزالة الخزانات وإصلاح التلفيات فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة في حالة عدم الالتزام.

إزالة تعديات على خطوط التنظيم والبناء بالهرم

كما استعرض اللقاء شكوى أحد المواطنين بشارع رزق الله شلبي المتفرع من شارع المنشية بحي الهرم، والتي تضمنت التضرر من تعدي أحد العقارات المجاورة على خط التنظيم والبناء بالمخالفة للقانون.

وقد وجه المحافظ الحي بالمعاينة الفورية للعقار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، مع التحفظ على المعدات المستخدمة لمنع أي أعمال بناء جديدة غير مرخصة.

توجيهات بمتابعة الشكاوى ميدانيًا في أوسيم والهرم

كما تناول اللقاء عددًا من الشكاوى الواردة من مواطني حي الهرم ومركز ومدينة أوسيم، حيث وجّه المحافظ بسرعة دراسة الحالات ميدانيًا والتعامل معها على الفور، مع رفع تقارير متابعة دورية توضح ما تم من إجراءات في كل شكوى لضمان سرعة الحل وتحقيق الانضباط.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن اللقاء الأسبوعي مع المواطنين يمثل منبرًا للتواصل المباشر بين المواطن والمسؤول التنفيذي، مشددًا على أن جميع القيادات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مطالبة بالتفاعل الفوري مع الشكاوى والعمل على حلها ميدانيًا بما يحقق راحة المواطن ويحافظ على حقوقه في إطار من القانون والنظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.