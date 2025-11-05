الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة في مركز الصف بالجيزة

الأسمدة، فيتو
الأسمدة، فيتو

تمكنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة المغشوشة بمركز الصف، وذلك خلال حملة رقابية موسعة نفذها قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات التابع لإدارة الأراضي والمياه والبيئة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية.

 

تفاصيل ضبط المصنع

وخلال الحملة، تم ضبط نحو 50 طنًا من الأسمدة المغشوشة المعبأة داخل شكائر تحمل اسم "شركة أبو نخلة"، إضافة إلى 120 طنًا من المنتجات النهائية المعدة للتعبئة، و200 طن من المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.
 

كما تمكنت أجهزة الشرطة من ضبط المتهمين وعدد من العاملين بالمصنع، وتم تحرير محضر بالمخالفات وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حملات مكثفة لحماية الأراضي الزراعية

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مصانع ومخازن الأسمدة والمخصبات الزراعية غير المرخصة، بهدف حماية الرقعة الزراعية وصحة المواطنين من مخاطر الأسمدة المغشوشة.

 

كما تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وبإشراف مباشر من المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، والمهندس طارق فتحي عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والمهندس مجدي بكر، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة ورئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وبمشاركة المهندس جرجس قابيل من القسم ذاته.

 

أكد المهندس خالد أبو العطا أن مديرية الزراعة بالجيزة مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لمواجهة عمليات غش الأسمدة والمخصبات الزراعية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو حماية الفلاح المصري، وضمان جودة الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء وصحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار تكثيف الحملات الرقابية حماية الرقعة الزراعية عادل النجار محافظ الجيزة ضبط مصنع غير مرخص مديرية الزراعة بالجيزة

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم: الإعلان عن 4000 فرصة عمل للشاب بهيئة الإسعاف.. نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى.. الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى

الجيزة تواصل جهودها لتنظيم سير التكاتك وتحسين الخدمات في مركز العياط

محافظ الجيزة يتابع استعدادات انطلاق مهرجان التمور المصرية الثامن 2025

محافظ الجيزة يلزم أحد المواطنين بإزالة خزانات مياه تسببت في تلفيات بالعقار

محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بـ«أرض النجوم» في بولاق الدكرور

صندوق المناخ الأخضر يدعم مصر بـ50 مليون دولار لتقنيات الزراعة النظيفة والمبتكرة

مصر تشارك في اجتماع صندوق كونمينج بالصين لتعزيز تمويل التنوع البيولوجي عالميًا

جولة ليلية كشفت المستور، محافظ الجيزة يجازي نائبي رئيس حي الوراق ورئيس هيئة النظافة

الأكثر قراءة

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟ تفاصيل اعتداء بلطجية التوك توك على شاب بصحبة زوجته بالدقهلية (صور)

انخفاض مفاجئ في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لم أكن على ورقة الاقتراع، أول تعليق من ترامب على خسارة حزبه بالانتخابات المحلية

ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة في مركز الصف بالجيزة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية