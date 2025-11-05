ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة في مركز الصف بالجيزة

تمكنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة المغشوشة بمركز الصف، وذلك خلال حملة رقابية موسعة نفذها قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات التابع لإدارة الأراضي والمياه والبيئة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية.

تفاصيل ضبط المصنع

وخلال الحملة، تم ضبط نحو 50 طنًا من الأسمدة المغشوشة المعبأة داخل شكائر تحمل اسم "شركة أبو نخلة"، إضافة إلى 120 طنًا من المنتجات النهائية المعدة للتعبئة، و200 طن من المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.



كما تمكنت أجهزة الشرطة من ضبط المتهمين وعدد من العاملين بالمصنع، وتم تحرير محضر بالمخالفات وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات مكثفة لحماية الأراضي الزراعية

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مصانع ومخازن الأسمدة والمخصبات الزراعية غير المرخصة، بهدف حماية الرقعة الزراعية وصحة المواطنين من مخاطر الأسمدة المغشوشة.

كما تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وبإشراف مباشر من المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، والمهندس طارق فتحي عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والمهندس مجدي بكر، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة ورئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وبمشاركة المهندس جرجس قابيل من القسم ذاته.

أكد المهندس خالد أبو العطا أن مديرية الزراعة بالجيزة مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لمواجهة عمليات غش الأسمدة والمخصبات الزراعية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو حماية الفلاح المصري، وضمان جودة الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء وصحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.