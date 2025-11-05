وزارة البيئة تطلق أول حملة توعوية لدمج ذوي الهمم في العمل البيئي بجزيرة الجفتون

A+ A- A أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع الغردقة الخضراء وبالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية، أول حملة توعوية بيئية بجزيرة الجفتون التابعة لمحمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، بهدف دمج ذوي الهمم في العمل البيئي وتعزيز مفهوم السياحة البيئية المستدامة. جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، التي أكدت أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا حقيقيًا لدعم جهود الدولة في دمج ذوي الهمم وتعزيز دورهم في حماية البيئة والمجتمع. وشهدت الحملة مشاركة مميزة للشاب محمد كرم، أول غواص مصري من أصحاب متلازمة داون يحصل على رخصة غوص معتمدة، والذي نفذ غطسة رمزية توعوية داخل المحمية بمشاركة خمسة باحثين من فريق محميات البحر الأحمر وممثلي مشروع الغردقة الخضراء، للتأكيد على أهمية حماية البيئة البحرية ونشر ثقافة الشمول في العمل البيئي. وقالت الدكتورة منال عوض: إن مشاركة محمد كرم في هذه الحملة تمثل نموذجًا وطنيًا وإنسانيًا ملهمًا يدعم جهود الدولة في تمكين ذوي الهمم وحماية البيئة، مؤكدة أن ذوي الهمم يشكلون طاقة إيجابية حقيقية تسهم في تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة ومواردها الطبيعية. وأضافت الوزيرة أن دمج مفهوم الاستدامة ومشاركة جميع فئات المجتمع دون تمييز هو الطريق الأمثل للحفاظ على التراث الطبيعي الفريد للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز الصورة الإيجابية لمصر على المستويين المحلي والدولي في مجال السياحة البيئية المستدامة. مشروع الغردقة الخضراء نموذج لتكامل الجهود من جانبها، أكدت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع الغردقة الخضراء، أن المشروع يعمل على نشر ثقافة السياحة البيئية وتشجيع العاملين في القطاع السياحي والمجتمعات المحلية على تبني سلوكيات مسؤولة ومستدامة، مشددة على أن الحفاظ على البيئة هو استثمار في المستقبل. وأشادت الوزيرة منال عوض بالجهود التي يبذلها مشروع الغردقة الخضراء في دعم برامج التوعية البيئية والسياحة المستدامة، معتبرة المشروع نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني للحفاظ على البيئة البحرية وتنمية المقاصد السياحية. واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على استمرار وزارة البيئة في دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية التي ترفع الوعي البيئي وتعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع الغردقة الخضراء وبالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية، أول حملة توعوية بيئية بجزيرة الجفتون التابعة لمحمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، بهدف دمج ذوي الهمم في العمل البيئي وتعزيز مفهوم السياحة البيئية المستدامة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، التي أكدت أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا حقيقيًا لدعم جهود الدولة في دمج ذوي الهمم وتعزيز دورهم في حماية البيئة والمجتمع.

وشهدت الحملة مشاركة مميزة للشاب محمد كرم، أول غواص مصري من أصحاب متلازمة داون يحصل على رخصة غوص معتمدة، والذي نفذ غطسة رمزية توعوية داخل المحمية بمشاركة خمسة باحثين من فريق محميات البحر الأحمر وممثلي مشروع الغردقة الخضراء، للتأكيد على أهمية حماية البيئة البحرية ونشر ثقافة الشمول في العمل البيئي.

وقالت الدكتورة منال عوض: إن مشاركة محمد كرم في هذه الحملة تمثل نموذجًا وطنيًا وإنسانيًا ملهمًا يدعم جهود الدولة في تمكين ذوي الهمم وحماية البيئة، مؤكدة أن ذوي الهمم يشكلون طاقة إيجابية حقيقية تسهم في تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة ومواردها الطبيعية.

وأضافت الوزيرة أن دمج مفهوم الاستدامة ومشاركة جميع فئات المجتمع دون تمييز هو الطريق الأمثل للحفاظ على التراث الطبيعي الفريد للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز الصورة الإيجابية لمصر على المستويين المحلي والدولي في مجال السياحة البيئية المستدامة.

مشروع الغردقة الخضراء نموذج لتكامل الجهود

من جانبها، أكدت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع الغردقة الخضراء، أن المشروع يعمل على نشر ثقافة السياحة البيئية وتشجيع العاملين في القطاع السياحي والمجتمعات المحلية على تبني سلوكيات مسؤولة ومستدامة، مشددة على أن الحفاظ على البيئة هو استثمار في المستقبل.

وأشادت الوزيرة منال عوض بالجهود التي يبذلها مشروع الغردقة الخضراء في دعم برامج التوعية البيئية والسياحة المستدامة، معتبرة المشروع نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني للحفاظ على البيئة البحرية وتنمية المقاصد السياحية.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على استمرار وزارة البيئة في دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية التي ترفع الوعي البيئي وتعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

