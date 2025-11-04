الجيزة تواصل جهودها لتنظيم سير التكاتك وتحسين الخدمات في مركز العياط

يواصل مركز ومدينة العياط تنفيذ سلسلة من المبادرات والخدمات الميدانية الشاملة، تحت إشراف ومتابعة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط داخل المدينة.

تنظيم سير التكاتك وترقيمها لحماية المواطنين

وبدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط في لصق الاستيكرات المرقمة على مركبات التوك توك وتحديد تعريفة رسمية موحدة للعمل بها داخل نطاق المركز والمدينة.

وأوضح المهندس ياسين سيد ياسين أن هذه الخطوة تأتي لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم، إلى جانب الحد من الحوادث والمخالفات المجهولة، حيث تسهّل عملية الترخيص والترقيم التعرف على هوية المركبة وسائقها في حال وقوع أي حادث أو مشكلة.



وقد لاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من أهالي العياط، الذين اعتبروها قرارًا منظمًا وعادلًا يسهم في ضبط منظومة النقل الداخلي ويحافظ على أمنهم وسلامتهم.

لقاء جماهيري مع المواطنين لبحث احتياجاتهم

وفي سياق متصل، عقد المهندس ياسين سيد ياسين لقاءً مفتوحًا مع أهالي مركز ومدينة العياط يوم الثلاثاء، للاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم وشكاواهم، مؤكدًا أن باب التواصل مفتوح دائمًا وأن جميع الطلبات تُبحث بما لا يتعارض مع الإطار القانوني.



وشدد رئيس المركز على أن الإدارة المحلية بالعياط تعمل على حل مشكلات المواطنين ميدانيًا ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة أولًا بأول.

حملات الإنارة وصيانة الأعمدة في القرى والعزب

وفي إطار خطة رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة، تواصل إدارة الإنارة والتخطيط بالعياط تنفيذ حملة الإنارة المكبرة على مستوى المركز، بإشراف مباشر من رئيس المدينة، وشملت الحملة صيانة وإعادة تشغيل وتركيب أعمدة الإنارة في المناطق المحرومة داخل العزب والكفور، حرصًا على سلامة المواطنين وتأمين الطرق ليلًا.

حملات الإشغالات والنظافة ورفع كفاءة الطرق

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز العياط تنفيذ حملات إشغالات مكثفة لرفع التعديات من الطرق العامة وتيسير حركة المرور، خاصة بمحيط السوق الحضاري والمزلقان والشوارع الرئيسية.



وفي مجال النظافة العامة، تم خلال الأيام الماضية رفع نحو 400 طن من القمامة والمخلفات والأتربة من شوارع المركز والقرى، إلى جانب تجريد ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية لتحسين المظهر الحضاري العام.

وأكد المهندس ياسين سيد ياسين أن العمل مستمر على مدار الساعة بكافة القطاعات من إنارة ونظافة وإشغالات وتنظيم مروري تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة ومنظمة داخل مركز ومدينة العياط.

