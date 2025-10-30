الفراخ تنتصر على السولار ويهزمها الشتاء.. توقعات بارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.. شعبة الثروة الداجنة توضح الأسباب والزيادة المتوقعة

رغم مرور أسبوعان على رفع سعر البنزين والسولار، إلا أن أسعار الدواجن مازلت محافظة على مستوياتها السعرية ارتفاعًا وهبوطًا، الذي وصفه الخبراء بأنها فترة استقرار في سعر الفراخ دامت لأكثر من 3 شهور مضت، فهل تكسر الدواجن هذا الاستقرار مسجلة ارتفاعات خلال الفترة المقبلة؟

زيادة تكلفة إنتاج الدواجن سيؤدي إلى رفع الأسعار

يجب عن هذا السؤال، الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي أكد أن أي زيادة في تكلفة إنتاج الدواجن، ستؤدي إلى رفع الأسعار طبيعيًا.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

عوامل ستؤثر في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

وقال «السيد» لـ «فيتو» إنه من المتوقع ارتفاع سعر الدواجن خلال الفترة المقبلة، متأثرة بدخول فصل الشتاء، كأحد الأسباب الرئيسية، إذ أن أسعار الدواجن عادة ما ترتفع في الشتاء، بسبب زيادة نسبة النافق، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في الشتاء، خاصة مع استخدام التحصينات لمواجهة الأمراض.

التدفئة من العوامل التي تزيد تكلفة إنتاج الدواجن

وأضاف: أن أيضًا التدفئة من العوامل التي تزيد تكلفة إنتاج الدواجن، إذ تستخدم التدفئة في العنابر خلال فصل الشتاء، للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة لتربية الدواجن، وفي بعض المناطق التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة تستخدم على مدار الـ 24 ساعة، ومع رفع سعر البنزين والسولار وحتى إسطوانات الغاز، فإن أسعار الدواجن ستتاثر مستقبلًا مع زيادة التكلفة التدفئة واستهلاك الطاقة في المزارع.

استقرار سوق الدواجن رغم ارتفاع البنزين والسولار

وأوضح «السيد» أن حتى الآن على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار يعتبر سوق الدواجن مستقر، لأننا لم ندخل ذروة الشتاء حتى الآن، وأن أي زيادة في مدخلات الإنتاج ستؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتج.

توقعات بزيادة في أسعار الفراخ في هذا الموعد

وتوقع أن تحدث زيادة طفيفة في أسعار الفراخ خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وهو ما يعادل من 2 إلى 3 جنيهات على الكيلو الواحد، وهو زيادة محدودة ومبررة في ضوء الظروف الراهنة مع ارتفاع تكاليف التشغيل في فصل الشتاء.

التربية الريفية ساهمت في 30% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن خلال 2022

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة على أهمية الحفاظ على معدلات مناسبة من الإنتاج، بل وضرورة العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، التي منها تشجيع التربية الريفية، وأن يعود الريف المصري منتجا مرة أخرى، وتيسير قروض ميسرة لربات البيوت ضمن المشاريع متناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه وصلت نسبة مساهمة التربية الريفية إلى 30% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن خلال عام 2022.

الكتاكيت، فيتو

الفرصة حاليًا ملائمة لزيادة الإنتاجية خاصة مع توافر الأعلاف

وأشار إلى أن الفرصة حاليًا ملائمة لزيادة الإنتاجية خاصة مع توافر الأعلاف، وانخفاض أسعارها، على عكس عام 2022 وفي نفس هذه الفترة، الذي تسبب نقص الأعلاف في أزمة كبير، حيث حاول المربين التخلص من الكتاكيت، والخروج من المنظومة، قائلا: «المربين خرجوا في 2022 من المنظومة مع أزمة نقص الأعلاف وقتها ورموا الكتاكيت في الشوارع، حتى الريف رفضوا يستلموا الكتاكيت، علشان مفيش أعلاف».

أسعار الفراخ والأعلاف اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، إضافة إلى أحدث أسعار الأعلاف والحبوب اليوم؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 72 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 120 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 60 إلى 61 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيها إلى 88 جنيها.

سعر الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الخميس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 12100 جنيه للطن، الذرة برازيلي نحو 12100 جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11900 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11900 جنيه، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 13100 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 884 جنيها، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1700 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15615 جنيها، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 19200 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20200 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 20200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن الردة نحو 12300 جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12800 جنيه للطن، وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.