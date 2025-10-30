شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

توقع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، متأثرة بدخول فصل الشتاء، كأحد الأسباب الرئيسية.

عوامل ستؤثر في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

وقال «السيد» في تصريح لـ «فيتو» إن هناك عدة عوامل ستؤثر في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن أسعار الدواجن عادة ما ترتفع في الشتاء، بسبب زيادة نسبة النافق، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في الشتاء، خاصة مع استخدام التحصينات لمواجهة الأمراض.

التدفئة من العوامل التي تزيد تكلفة إنتاج الدواجن

وأضاف: أن أيضًا التدفئة من العوامل التي تزيد تكلفة إنتاج الدواجن، إذ تستخدم التدفئة في العنابر خلال فصل الشتاء، للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة لتربية الدواجن، وفي بعض المناطق التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة تستخدم على مدار الـ 24 ساعة، ومع رفع سعر البنزين والسولار وحتى إسطوانات الغاز، فإن أسعار الدواجن ستتاثر مستقبلًا مع زيادة التكلفة التدفئة واستهلاك الطاقة في المزارع.

الدكتور عبدالعزيز السيد

استقرار سوق الدواجن رغم ارتفاع البنزين والسولار

وأوضح «السيد» أن حتى الآن على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار يعتبر سوق الدواجن مستقر، لأننا لم ندخل ذروة الشتاء حتى لآن، وأن أي زيادة في مدخلات الإنتاج ستؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتج.

توقعات بزيادة في أسعار الفراخ في هذا الموعد

وتوقع أن تحدث زيادة طفيفة في أسعار الفراخ خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وهو ما يعادل من 2 إلى 3 جنيهات على الكيلو الواحد، وهو زيادة محدودة ومبررة في ضوء الظروف الراهنة مع ارتفاع تكاليف التشغيل في فصل الشتاء.

أسعار الفراخ

الفرصة حاليًا ملائمة لزيادة الإنتاجية خاصة مع توافر الأعلاف

وأشار إلى أن الفرصة حاليًا ملائمة لزيادة الإنتاجية خاصة مع توافر الأعلاف، وانخفاض أسعارها، على عكس عام 2022 الذي تسببت نقص الأعلاف في أزمة كبير، حيث حاول المربين التخلص من الكتاكيت، والخروج من المنظومة، قائلا: «المربين خرجوا في 2022 من المنظومة مع أزمة نقص الأعلاف وقتها ورموا الكتاكيت في الشوارع، حتى الريف رفضوا يستلموا الكتاكيت، علشان مفيش أعلاف».

التربية الريفية ساهمت في 30% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن خلال 2022

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة على أهمية الحفاظ على معدلات مناسبة من الإنتاج، بل وضرورة العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، التي منها تشجيع التربية الريفية، وأن يعود الريف المصري منتجا مرة أخرى، وتيسير قروض ميسرة لربات البيوت ضمن المشاريع متناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه وصلت نسبة مساهمة التربية الريفية إلى 30% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن خلال عام 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.