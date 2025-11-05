مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة مدبولي لبحث مستجدات الأوضاع

18 حجم الخط

بدأ مجلس الوزراء، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لملفات العمل الحكومي ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

ويشهد الاجتماع استعراض تقارير الأداء للوزارات المختلفة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، بما يضمن سير العمل الحكومي بكفاءة وفعالية.

وتتضمن أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، ومنها مستجدات المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وجهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن استعراض المؤشرات الاقتصادية الراهنة.

ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع أيضًا إلى بحث سبل تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ البرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الوطني.

كما يُنتظر أن يناقش المجلس عددًا من القضايا التشريعية الهامة، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الوزارية المقترحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية.

