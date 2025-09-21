السيارات الكهربائية تستحوذ على 20% من المركبات المسجلة في كوريا الجنوبية خلال أغسطس

شكلت السيارات الكهربائية نحو 20% من إجمالي السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية خلال أغسطس الماضي، وفق بيانات نشرتها وكالة الأنباء الكورية الرسمية (يونهاب) اليوم الأحد.

عدد السيارات الكهربائية في كوريا

وذكرت «يونهاب» أنه من بين نحو 127 ألف سيارة تم تسجيلها حديثًا خلال الشهر الماضي، بلغ عدد السيارات الكهربائية أكثر من 23 ألفا بنسبة بلغت 18.4%، في حين بلغت نسبة السيارات الكهربائية الإجمالية المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أغسطس الماضي نحو 13% وبواقع 142 ألف سيارة منذ مطلع العام الجاري.

كانت حصة السيارات الكهربائية بلغت 2.4% من إجمالي السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية خلال العام 2020، ثم قفزت إلى 9.8% في عام 2022، لكنها ظلت عند نحو 9% منذ ذلك الحين بسبب تباطؤ السوق.

مبيعات السيارات الكهربائية

ومن المتوقع، بحسب «يونهاب»، أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية حاجز 200 ألف سيارة للمرة الأولى هذا العام.

على مدى الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر أغسطس الماضي، وصل عدد السيارات الكهربائية المسجلة في البلاد إلى نحو 142 ألفا، مدفوعًا بإصدار سيارات جديدة من قبل شركتي و«كيا» إلى جانب شركات السيارات العالمية، مثل: «مرسيدس بنز» و«إيه جي» و«بي إم دبليو».

