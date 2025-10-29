اتحاد الغرف: تعاون وثيق بين وزارة التموين وشعبة المخابز للنهوض بالقطاع

نفت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما تم تداوله، بشأن إصدار رئيسها عبد الله غراب بيانًا يستنكر فيه تراخي مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية في حل مشكلات أصحاب المخابز.

وأصدر الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان صادر اليوم الأربعاء، يستنكر فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام من بيان منسوب للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، تم به نسب تصريحات لرئيس الشعبة بالمخالفة للواقع جملة وتفصيلا.

ووفقًا للبيان، فإن عبد الله غراب رئيس الشعبة أكد أنه لم يصرح بأي مما ذكر في هذا البيان الذى لم يصدر عن الشعبة أصلا.

شراكة تامة وتعاون وثيق بين وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز

وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة إن هناك شراكة تامة وتعاون وثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف هيئاتها ومديرياتها، مع الشعبة العامة للمخابز لإزالة أي معوقات تواجه القطاع، وفى حالات كثيرة يكون استباقيا قبل ظهور أي مشكلة، حيث ان هدف الطرفين هو ضمان توفير الخبز المدعم بأعلى جودة في مختلف ربوع مصر

وأضاف عبد الله غراب ان التواصل مستمر من خلال اجتماعات شبه أسبوعية آخرها كان مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء الشعبة بغرف الجيزة حيث تم الحل الفوري للعديد من المعوقات التي تواجه شعبة المخابز وكذا شعبة البقالة التموينية.

وأكد رئيس الشعبة أن اكثر من 28 ألف من أبناء هذا القطاع، لم ولن يتأخروا عن أداء دورهم القومي في خدمه أبناء مصر في كافة ربوعها.

