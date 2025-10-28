الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان محادثات لتخفيف التوتر التجاري وسط أزمة المعادن النادرة والرقائق

يستعد الاتحاد الأوروبي والصين لعقد جولة جديدة من المحادثات هذا الأسبوع في العاصمة البلجيكية بروكسل، في محاولة لمعالجة الخلافات التجارية المتصاعدة بين الجانبين، وذلك بعد أن أثارت القيود الصينية الأخيرة على صادرات المعادن الحيوية والرقائق الإلكترونية قلقًا واسعًا في الأوساط الصناعية الأوروبية، خصوصًا في قطاع السيارات.

وأكد أولوف غيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن محادثات تمهيدية عُقدت أمس تمهيدًا لوصول وفد تقني صيني رفيع المستوى إلى بروكسل بعد غد، مشيرًا إلى أن النقاشات ستركّز على القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة بحسب الشرق بلومبرج.

قيود صينية تهدد سلاسل الإمداد

كانت الصين أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن خطط لتشديد القيود على صادراتها من المعادن النادرة، وهي مواد أساسية لصناعة السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والتقنيات الخضراء، وتشترط الإجراءات الجديدة حصول الشركات الأجنبية على تراخيص خاصة لتصدير أي منتجات تحتوي حتى على آثار من هذه المعادن المستخرجة من الصين.

وفي تطور منفصل، منعت بكين شركة **"نكسبيريا" (Nexperia) من تصدير منتجاتها من أحد فروعها داخل الصين، في خطوة وُصفت بأنها ردّ على قرار الحكومة الهولندية إخضاع الشركة لسيطرة الدولة بدعوى حماية الأمن القومي، نظرًا لارتباط الشركة المالكة لها "وينغتك تكنولوجي" (Wingtech Technology) الصينية بقطاعات حساسة في تصنيع الرقائق.

محادثات متزامنة وتدخل أميركي

تتزامن محادثات بروكسل مع لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، بهدف احتواء التوتر التجاري بين واشنطن وبكين. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الصين وافقت على تأجيل تنفيذ نظام التراخيص الموسع للمعادن لمدة عام لإعادة مراجعته.

خطة طوارئ أوروبية

في مواجهة هذا التصعيد، يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع خطة طوارئ تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين، من خلال زيادة إنتاج المعادن داخل القارة، وتنويع مصادر التوريد، وإطلاق برامج لإعادة تدوير المواد الحيوية. كما تدرس المفوضية إنشاء مركز أوروبي مشترك للتخزين الاستراتيجي للمعادن الأساسية.

وفي الوقت نفسه، تبحث بروكسل إمكانية السماح مؤقتًا بصادرات رقائق "نكسبيريا" من الصين لتفادي تعطّل خطوط الإنتاج في قطاع السيارات الأوروبي، إلى حين التوصل إلى تسوية دائمة.

مواقف أوروبية حذرة

من جانبها، قالت لويزا ماريا سبو، المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن برلين تأخذ التحديات التي تواجهها الشركات الصناعية على محمل الجد، مشيرة إلى أن حكومة المستشار فريدريش ميرتس تتعاون بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية لإيجاد حلول عملية.

خيارات الرد الأوروبية

وفي حال فشل الحوار، تجهّز المفوضية الأوروبية خيارات تجارية للرد على الإجراءات الصينية، في محاولة لتعزيز موقفها التفاوضي. وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن “جميع الخيارات مطروحة”، وذلك بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استخدام أداة مكافحة الإكراه التجاري، وهي الأداة الأقوى لدى الاتحاد في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، فقد شدد على أن “جوهر العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي يقوم على المنفعة المتبادلة”، داعيًا بروكسل إلى “الابتعاد عن الحمائية التجارية” وحل الخلافات “عبر الحوار والتشاور”.

