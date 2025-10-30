وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

واستهل وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن القطاع الشئون العقارية والتجارية أحد أهم القطاعات بالهيئة مؤكدًا حرصه على تلك اللقاءات المستمرة لتوحيد الأهداف والرؤى خلال الفترة المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية تعظيم الموارد الخاصة بالهيئة وتكثيف خطط الطرح للمشروعات وتكثيف الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات لدى كافة الجهات، مشيرًا إلى أهمية التيسير على المواطنين المتعاملين مع الهيئة وكذلك المستثمرين، وفقا للتيسيرات الموضوعة، موجهًا بتطوير المنصات التي يتم التقدم من خلالها لكافة طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ظل التحول الرقمي وتوجه الدولة نحو رقمنة وحوكمة كافة الإجراءات حتى يشعر العملاء بالتطوير بجانب الحوكمة داخل القطاع.

ولفت الوزير إلى أهميه وجود آلية لرصد ردود أفعال العملاء حتى يتم الاستجابة لطلباتهم ومقترحاتهم وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، وذلك للتيسير عليهم وتقديم خدمات متكاملة.

وتابع الوزير خلال الاجتماع رؤية القطاع في التطوير والتحول الرقمي وتعظيم موارد الهيئة بجانب متابعة العمل بشأن فرص الاستثمار الأجنبي، ومتابعة الموقف الحالي لملف توفيق الأوضاع للمساحات المضافة لعددٍ من المدن الجديدة.

كما تم استعراض موقف الطروحات الحالية والمستقبلية لقطع الأراضي، وطروحات الوحدات السكنية والمحال التجارية والوحدات الإدارية.

