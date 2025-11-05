بتخفيضات تصل لـ 50%، محافظ القاهرة يفتتح سوق اليوم الواحد في 15 مايو

18 حجم الخط

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة بشارع أبو بكر الصديق بحى ١٥ مايو ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع.

أسواق اليوم الواحد

وأكد محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، مشيرًا الى أن اسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب، واحتياجات المواطنين.

رافق محافظ القاهرة فى جولته المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وعبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع خطة من أجل التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا في أحياء العاصمة بالتنسيق بين نواب المناطق، ورؤساء الأحياء، ووزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز مستقبل مصر، والغرفة التجارية بالقاهرة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من شركات القطاع الخاص، والمجتمع المدنى بالإضافة إلى قوافل الخير، والمعارض من أجل زيادة المعروض،وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ مع نشرها في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف محافظ القاهرة أن مبادرة أسواق اليوم الواحد أثبتت نجاحها في مرحلتيها الأولى والثانية حيث أسهمت في ضبط الأسواق والأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل.

ضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، لذا تلقى اقبالًا كثيفًا حيث توفر لهم إمكانية الوصول إلى منتجات طازجة مثل الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، كما تقدم هذه الأسواق مجموعة متنوعة من السلع التي تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، ما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار اقتصادية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات، وشدد على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وتضم السوق ٣٠ سيارة، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، والبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.