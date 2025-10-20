غرفة القاهرة تختار طارق السلاب ممثِّلًا لها لدى الاتحاد العام للغرف التجارية

اختار مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، المهندس طارق السلاب عضو مجلس إدارة الغرفة، مُمثِّلًا للغرفة لدى الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك خلال اجتماعه مساء أمس الأحد.

اختيار طارق السلاب بإجماع الحضور

وتم اختيار المهندس طارق السلاب بالإجماع من قِبَل الحضور من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كما ناقش مجلس إدارة غرفة القاهرة عدة موضوعات تهُم مُنتسبي الغرفة، وتزيد من الخدمات المُقدَّمة لهم بما يؤدي إلى تطوير أنشطتهم وتنميتها بما يتماشى مع خطة الدولة التنموية ورؤية مصر 2030.



وجاءت آراء الحضور لتصب في أهمية تنوع خدمات الغرفة والتوسع في المناطق التي تُقدمها في أحياء محافظة القاهرة؛ وذلك للتسهيل على مُنتسبي الغرفة وتوفير الوقت والجهد مثل إنشاء فروع للغرفة في عدة مناطق من محافظة القاهرة لمساندة أصحاب الأنشطة المختلفة.

أهمية زيادة توفير خدمات تقنية وتكنولوجية حديثة

وأكّد مجلس إدارة الغرفة على أهمية زيادة توفير خدمات تقنية وتكنولوجية حديثة لأصحاب الأنشطة من مُنتسبي الغرفة لتحقيق التطوير بما يتناسب مع مُتطلبات العصر الحديث، ويستهدف توطين الصناعات المختلفة ومساندة كافة المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تُمثل القاعة العريضة للاقتصاد القومي.

كما أشاد الحضور بتطور الخدمات التي تُقدمها الغرفة لمُنتسبيها في الفترة الأخيرة، واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة التي تُعتبر أساس التطوير والتنمية في ظل المستحدثات العالمية في مختلف المجالات، والتنسيق الهام مع الجهات المعنية من أجل التعاون في زيادة الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري القاهري.

وأكّد مجلس إدارة الغرفة على أهمية الخدمات المجتمعية التي تُقدمها الغرفة للمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من بينها معارض "أهلًا مدارس – أهلًا رمضان" التي تُوفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفَّضة.

وأشاد مجلس إدارة الغرفة بنجاح معرض أهلًا مدارس المُنتهي مؤخرًا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بشهادة المواطنين والعارضين في ظل استطلاع الرأي على مدار أيام المعرض الذي تم تنظيمه بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر بالقاهرة، بالتعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة القاهرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار المجلس إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء لجنة المعارض بالغرفة برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة وعضوية كل من أعضاء مجلس إدارة الغرفة "الدكتورة نجلاء النجار – إيهاب سعيد – أحمد الوسيمي"، بجانب أعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي للغرفة، موجهًا للجنة الشكر على نجاح المعرض وظهوره في صورة مشرفة.

