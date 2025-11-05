إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالفيوم إلكترونيا

18 حجم الخط

أجرت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، التصويت الإلكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية "عام ـ فني"، على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم للعام الدراسي 2026/2025، وقد أجريت الانتخابات، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، كأول تجربة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية.

تجربة فريدة على مستوى الجمهورية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن تجربة الانتخابات الإلكترونية تعد نواة لفكرة التصويت في الانتخابات العامة إلكترونيا في ظل التحول الرقمي للدولة، وتعد الفيوم هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تجري التصويت إلكترونيا في انتخابات الاتحادات الطلابية.

يذكر ان فكرة التصويت الإلكتروني في انتخابات الاتحادات الطلابية بالمدارس، بدأ مع موسم 2021 / 2022، وحققت نجاحا منذ الوهلة الأولى، كما أنها تطبيقا عمليا لمبدأ الشفافية والحياد.

