محافظات

إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالفيوم إلكترونيا

أثناء التصويت، فيتو
أثناء التصويت، فيتو
أجرت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، التصويت الإلكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية "عام ـ فني"، على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم للعام الدراسي 2026/2025، وقد أجريت الانتخابات، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، كأول تجربة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية.

تجربة فريدة على مستوى الجمهورية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن تجربة الانتخابات الإلكترونية تعد نواة لفكرة  التصويت في الانتخابات العامة إلكترونيا في ظل التحول الرقمي للدولة، وتعد الفيوم هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تجري التصويت إلكترونيا في انتخابات الاتحادات الطلابية.

الفيوم تعلن عن فوز 452 في قرعة الحج للعام الهجري الحالي

"أساليب وآليات تعليم الكبار" ندوة تأهيلية لطلاب مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم

يذكر ان فكرة التصويت الإلكتروني في انتخابات الاتحادات الطلابية بالمدارس، بدأ مع موسم 2021 / 2022، وحققت نجاحا منذ الوهلة الأولى، كما أنها تطبيقا عمليا لمبدأ الشفافية والحياد.

 

الجريدة الرسمية