السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع اتفاق تعاون التعليم العالي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القيرغيزي توقيع اتفاق بين جمهورية مصر العربية ومجلس الوزراء في قيرغيزستان للتعاون في مجال التعليم العالي، وقعه عن الجانب المصري الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعن الجانب القيرغيزي وزير العلوم والتعليم العالي والابتكار. واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى جمهورية مصر العربية.

