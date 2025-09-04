الخميس 04 سبتمبر 2025
مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية

لقي شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية على الطريق الدائري عند مدخل مدينة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام  تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم على الطريق الدائري

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب وجثة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن دراجة بخارية تصادمت مع سيارة ملاكي، ما تسبب في مصرع قائد الدراجة، وإصابة شخص آخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، والمصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط سائق السيارة الملاكي، وأزيل آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

 

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة ، بعد مناظرة الطب الشرعي، بانتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولى التحقيق. 

