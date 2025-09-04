مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

لقي شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية على الطريق الدائري عند مدخل مدينة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم على الطريق الدائري

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب وجثة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن دراجة بخارية تصادمت مع سيارة ملاكي، ما تسبب في مصرع قائد الدراجة، وإصابة شخص آخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، والمصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط سائق السيارة الملاكي، وأزيل آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة ، بعد مناظرة الطب الشرعي، بانتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولى التحقيق.

