إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 8 أشخاص، فيتو

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

كان  مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتمكنت قوة من مرور الفيوم من تسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولى التحقيق.

