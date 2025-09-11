الخميس 11 سبتمبر 2025
محافظات

أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف غموض العثور على رضيع بالطريق الدائري

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بالفيوم جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على رضيع، ملفوفًا داخل قطعة قماش منزوعة من عباية نسائية، وملقى على قارعة الطريق الدائري بنطاق مركز الفيوم، وتم نقله إلى قسم الأطفال كريمي النسب بالمركز الطبي الحضري.

العثور على طفل حديث الولادة على الطريق الدائري 

 وكان اللواء أحمد عزت مدير  أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، أمام مدخل قرية زاوية الكرادسة بنطاق مركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وعثروا على الطفل ملفوفا في قطعة قماش منزوعة من ملابس حريمي،  وتم نقله إلى مركز الأطفال كريمي النسب لتلقي الرعاية اللازمة.

 

إصابة 5 شباب في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

 وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة في مركز شرطة الفيوم، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بإيداع الطفل في مركز كريمي النسب باسم «عبدالله»، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وسرعة الوصول إلى والديه، وتولت التحقيق.

