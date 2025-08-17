إخماد حريق بوحدة سكنية في حي السلخانة بالفيوم

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق نشب في شقة سكنية بحي السلخانة، قبل أن يمتد الحريق إلي الشقق السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

حريق بحي السلخانة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية، علي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلي الوحدات السكنية المجاورة، و دون وقوع إصابات، وتبين ان الشقة غير مسكونة ومغلقة منذ فترة من الزمن.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق

