الفيوم تعلن عن فوز 452 في قرعة الحج للعام الهجري الحالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 1447 هجرية، التي نظمتها مديرية أمن الفيوم، بنادي قارون الرياضي، تحت إشراف وزارة الداخلية، جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

المتقدمين للحج وإعداد الفائزين

أجريت وقائع القرعة العلنية عن طريق الحاسب الآلي، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام عدد 1466 مواطنًا ومواطنةً على مستوى المحافظة، فاز من بينهم 452 شخصًا لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة، منهم 6 حجاج "كبار سن"، و446 حاجًا وحاجةً "للأقسام والمراكز".

حصص المراكز والاقسام

وجاءت حصص الأقسام والمراكز بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، موزعة على النحو التالي: عدد 99 لقسمي أول وثان الفيوم، وعدد 61 لمركز الفيوم والفيوم الجديدة، وعدد 83 فرصة لمركز إطسا، وعدد 65 لمركز طامية، وعدد 68 لمركزي سنورس وسنهور القبلية، وعدد 49 لمركز أبشواي، وعدد 21 لمركزي يوسف الصديق والشواشنة، بالإضافة إلى اختيار عدد 226 للاحتياطي، في حالة تخلف أي حاج أو حاجة من الأساسيين بالقرعة.

وقال محافظ الفيوم: إن الدولة تعمل على توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لآداء مناسكهم بمختلف مشاعر الحج في سهولة ويسر، مطالبًا الحجيج بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص، والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله قيادةً وشعبًا من كل مكروهٍ وسوء.

