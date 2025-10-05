"أساليب وآليات تعليم الكبار" ندوة تأهيلية لطلاب مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم بالتعاون مع مشروع التنور المجتمعي بكلية الآداب ندوة تأهيلية توعوية بعنوان "أساليب وآليات تعليم الكبار"، ضمن سلسلة الندوات والدورات التدريبية للعام الدراسي الجديد.

العائد من محو الأمية وتعليم الكبار

وقال عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، الدكتور أحمد أبو رية، أن محو الأمية ينعكس بالخير على الفرد والمجتمع، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لهذه الجهود بوصف المشروع واجبًا وطنيًّا ومتطلبًا من متطلبات التخرج، وحث جميع الطلاب على مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف المشروع.

مبادرة بداية وعلاقتها بمحو الامية

وتناولت الدكتورة آمال ربيع كامل، مدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة، ان مبادرة "بداية لبناء الإنسان" كان لها أثر فعال علي تعليم الكبار ومحو الأمية، واستعرضت أهداف مشروع التنور المجتمعي والمهارات اللازمة لتأهيل الطلاب للمشاركة فيه، وطالبت بمواصلة العمل ومشاركة جميع طلاب وطالبات الكلية في المشروع، باعتباره أحد متطلبات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة وفقًا لقرار مجلس جامعة الفيوم.

وأضافت مدير مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم، أن جهود الجامعة شهدت في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في مجال محو الأمية، حيث ارتفعت نسبة المشاركة من الصفر قبل انطلاق المشروع إلى أكثر من 41446 متحررًا من الأمية من أبناء محافظة الفيوم ومختلف المحافظات.

يذكر أن الندوة تضمنت عرضًا تقديميًا حول أهداف المشروع ومحاوره والفئة المستهدفة ومهام المشاركين وآليات الوصول إلى الأميين، كما تم عرض آليات التعاقد مع الأميين وفقًا لمحل إقامتهم، وطرق التسجيل الإلكتروني، وأساليب التواصل لجذب الدارسين، والمناهج التعليمية ونماذج الامتحانات.

