ماذا قال قائد الأهلي عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة السوبر المصري؟

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية لاعبي المارد الأحمر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخامسة مساء غد بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الفريق جاء إلى الإمارات بطموحات كبيرة ورغبة قوية في مواصلة حصد البطولات.

وقال الشناوي: «سعداء بتواجدنا في بلدنا الثاني الإمارات، ونشكر الجميع على حسن الاستقبال والتنظيم المميز، فدائمًا ما نجد دعمًا واهتمامًا كبيرين هنا».

وأضاف: «سيراميكا فريق مميز ويقدم أداءً قويًّا في الدوري، ونحن نستعد لكل مباراة بكل جدية... عندما نشارك في بطولة مثل السوبر المصري، نكون في أعلى درجات التركيز والاستعداد، وهدفنا دائمًا الفوز بكل بطولة نشارك بها».

وتابع قائد الأهلي: «نحن جاهزون نفسيًّا وبدنيًّا للمباراة، ولدينا رغبة كبيرة في إسعاد الجماهير... ووجود اللاعبين الشباب مع الفريق أمر مهم للغاية، فهم جزء من المجموعة وهدفنا تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير».

واستكمل الشناوي حديثه قائلًا: «حققنا لقب السوبر المصري بنسخته الجديدة من قبل، وهدفنا الآن هو مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب جديد وإضافة البطولة الثالثة من هذه النسخة... أمامنا تحدٍ كبير غدًا أمام سيراميكا، ونتمنى أن نتوج هذه المرة أيضًا في وجود المدير الفني ييس توروب».

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويخوض الأهلي مواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد، وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.