وصول سيد عبد الحفيظ للإمارات واجتماعه مع اللاعبين (فيديو)

كأس السوبر المصري، وصل سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمشرف العام على كرة القدم، لمدينة العين لمؤازرة الفريق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو وصول سيد عبد الحفيظ لمقر إقامة المارد الأحمر في العين وسط استقبال اللاعبين.

وحرص عبد الحفيظ على عقد جلسة مع اللاعبين لمؤازرتهم قبل المباراة المرتقبة غدا.

وخاض النادي الأهلي مرانه أمس والذي شهد مشاركة الثلاثي إمام عاشور في جزء من التدريبات البدنية للفريق، كما شارك محمد شريف وأحمد رضا بعد تعافيهم من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات.

