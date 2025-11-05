ييس توروب يتحدث عن جاهزية إمام عاشور ومحمد شريف (فيديو)

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، قال المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي: إن إمام عاشور لاعب الفريق، مازال لديه الوقت للتعافي من إصابته.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري:" إمام ومحمد شريف أول مرة يخوضا التدريبات الجماعية مع الفريق أمس، وسيخوضون مران اليوم".

وتابع: سنحسم أمر اللاعبان ومدى جاهزيتهما للمباريات خلال التدريبات القادمة.

جيس ثورب مدرب النادي الأهلي يتحدث عن جاهزية إمام عاشور ومحمد شريف#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/bGqYfo8lZr — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 5, 2025

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد، وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري في الإمارات.

