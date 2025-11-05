الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ييس توروب يتحدث عن جاهزية إمام عاشور ومحمد شريف (فيديو)

ييس توروب،فيتو
ييس توروب،فيتو
18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، قال المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي: إن إمام عاشور لاعب الفريق، مازال لديه الوقت للتعافي من إصابته.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري:" إمام ومحمد شريف أول مرة يخوضا التدريبات الجماعية مع الفريق أمس، وسيخوضون مران اليوم".

وتابع: سنحسم أمر اللاعبان ومدى جاهزيتهما للمباريات خلال التدريبات القادمة.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري غدا الخميس في الدور نصف النهائي من  بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد، وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري  في الإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس السوبر المصري مباراة الاهلي وسيراميكا مباراة الاهلي مواجهة سيراميكا كليوباترا بطولة كأس السوبر بطولة كأس السوبر المصري بطولة السوبر المصري

مواد متعلقة

وصول سيد عبد الحفيظ للإمارات واجتماعه مع اللاعبين (فيديو)

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا بالسوبر المصري

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

مؤتمر صحفي لتوروب قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

موقف الأهلي من إقالة ييس توروب حال خسارة السوبر المصري

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري

منتخب مصر يتقدم بثلاثية أمام هايتي بكأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية