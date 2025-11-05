الأربعاء 05 نوفمبر 2025
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا بالسوبر المصري

كأس السوبر المصري، استقر ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل فريقه، في المواجهة المرتقبة غدا الخميس مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا 

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه أشرف بن شرقي.

في الهجوم: جراديشار.

وخاض النادي الأهلي مرانه أمس والذي شهد مشاركة الثلاثي إمام عاشور في جزء من التدريبات البدنية للفريق، كما شارك محمد شريف وأحمد رضا بعد تعافيهم من الإصابة. 

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من  بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق  غدا الخميس في الإمارات. 

