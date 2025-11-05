إمام عاشور يتحدث عن مباراة السوبر ويكشف آخر تطورات إصابته

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، اكد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بالتواجد مع بعثة الفريق في الإمارات، ومشاركة زملائه الأجواء قبل انطلاق بطولة السوبر المصري، بعد فترة من الغياب.

وقال عاشور: «سعيد للغاية بوجودي مع الفريق هنا في الإمارات، ومعايشة هذه الأجواء المميزة قبل بطولة مهمة مثل السوبر المصري. أتمنى دعم زملائي بكل قوة، ونحن على قلب رجل واحد؛ من أجل الفوز باللقب والاحتفال مع جماهيرنا كعادتها دائمًا في كل المناسبات».

وأضاف لاعب الأهلي: «المشاركة في جزء من المران الجماعي خطوة مهمة جدًا بالنسبة لي، وأنا ملتزم بالبرنامج البدني لتجهيزي للعودة الكاملة. ولا شك أن شعور العودة والتواجد مع الفريق لا يوصف خاصة بعد فترة صعبة من الغياب».

وقال عاشور: «الفترة الماضية لم تكن سهلة، لكن ـ بفضل الله ثم دعم عائلتي وجماهير الأهلي وجميع من في النادي ـ استطعت تجاوزها. أشكر الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق على متابعته المستمرة والدعم طوال الوقت والتواصل المستمر للاطمئنان على حالتي».

وتابع عاشور: «أتطلع للمشاركة في كل المباريات القادمة، وسأبذل كل جهدي للعودة بأفضل شكل ممكن، ومساعدة الفريق لتحقيق البطولات.. دعم جماهير الأهلي كان أكبر دافع لي خلال تلك الفترة».

واختتم إمام عاشور تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير قائلًا: «جماهير الأهلي دائمًا على الموعد، ونثق في حضورهم ومساندتهم للفريق في بطولة السوبر. وأتمنى أن نسعدهم ونحتفل معهم بكأس السوبر المصري».

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد، وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات.

