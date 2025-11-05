شاهد جاهزية ستاد هزاع بن زايد قبل مباراة الأهلي وسيراميكا غدا

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، عرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عدة صور لجاهزية استاد هزاع بن زايد الذي يستضيف مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد، وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات.

