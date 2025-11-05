توروب: لست هنا للحديث عن المباريات السابقة وطموحي الفوز بالسوبر (فيديو)

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، صرح المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، بأنه يتعلم من الأخطاء في المباريات.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء قبل مباراة السوبر: “لست هنا للحديث عن المباريات السابقة، فأنا اخطو خطوة بخطوة”.

وتابع: "أتمنى أن تكون بطولة السوبر المصري أول بطولة لي مع النادي الاهلي، وكل هدفي الوصول للكأس".

"نحن نتعلم من مباراة لأخرى ونسعى لبلوغ النهائي"

جيس ثورب - مدرب النادي الأهلي#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/ZEAEMXIVTU — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 5, 2025

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد، وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات.

