إمام عاشور يواصل برنامجه التأهيلي ويشارك في جزء من مران الأهلي اليوم

أعلن النادي الأهلي مشاركة لاعبه إمام عاشور في جزء من التدريبات البدنية للفريق، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية ثم المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويخضع عاشور لبرنامج بدني وتأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الفني، مع متابعة دقيقة من الجهاز الطبي للفريق، في إطار خطة تجهيزه بالشكل الأمثل قبل العودة للملاعب.

وشارك اللاعب في الجزء البدني من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، حيث يتواجد الأهلي في معسكر استعدادًا لمنافسات كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

وعلى جانب آخر يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الخميس المقبل وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس إلى فندق الإقامة بمدينة العين، وحصل الفريق على راحة عقب رحلة السفر من القاهرة الي الإمارات.

