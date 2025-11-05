توروب يكشف أزمة الأهلي قبل مباراة سيراميكا بالسوبر المصري (فيديو)

18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، علق المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على مستوى خط الدفاع وهجوم المارد الأحمر، خاصة قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السوبر: “الدفاع الجيد يحقق الألقاب لكننا نعمل على الجانب الهجومي أيضًا”.

جيس ثورب: الدفاع الجيد يحقق الألقاب لكننا نعمل على الجانب الهجومي أيضًا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/DkeEsHyfBV — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 5, 2025

وتابع: المباراة الماضية أمام النادي المصري وصلنا للمرمى في 21 هجمة في المقابل كانت هجمة وحيدة من المنافس، وهو دليل على أننا نعمل على تطوير الجانب الهجومي للأهلي ولكن يتبقى تسجيل الأهداف.

وأردف: نعمل بشكل جيد على حل أزمة تسجيل الأهداف من خلال تطوير تحركات الهجوم.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء الغد، وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري في الإمارات.

