مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربات أمنية قوية لتجار العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

