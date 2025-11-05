الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، الداخلية توجه ضربات أمنية قوية لتجار العملة

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

 

مضبوطات بـ 10 ملايين جنيه 
 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مصرع 3 عناصر إجرامية ضمن تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في سوهاج

ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالإسكندرية

الاتجار في العملات الأجنبية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي أجهزة وزارة الداخلية المضاربة بأسعار العملات جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى جرائم الاموال العامة

الجريدة الرسمية