القبض على سيدة بالجيزة بتهمة الاتجار بالعملات الرقمية المخالفة للقانون

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على سيدة بالجيزة لممارستها الاتجار بالعملات الرقمية المخالفة للقانون.

أكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة على منصات التداول المختلفة بالمخالفة للقانون.

ضبط الأدلة واعترف المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة وبحوزتها هاتف محمول، جهاز لاب توب، وجهاز تابلت، والتي تبين بعد الفحص احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي.

الإجراءات القانونية

وبمواجهتها اعترفت بالنشاط الإجرامي الممارس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة وفق القانون لضمان مواجهة نشاطها الإجرامي وحماية الاقتصاد القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.