حوادث

القبض على سيدة بالجيزة بتهمة الاتجار بالعملات الرقمية المخالفة للقانون

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على سيدة بالجيزة لممارستها الاتجار بالعملات الرقمية المخالفة للقانون.

أكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة على منصات التداول المختلفة بالمخالفة للقانون.

القبض على 26 شخصا لاستغلال الأطفال في التسول بالقليوبية

القبض على 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط الأدلة واعترف المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة وبحوزتها هاتف محمول، جهاز لاب توب، وجهاز تابلت، والتي تبين بعد الفحص احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي.

الإجراءات القانونية

وبمواجهتها اعترفت بالنشاط الإجرامي الممارس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة وفق القانون لضمان مواجهة نشاطها الإجرامي وحماية الاقتصاد القومي.

الإتجار بالعملات الرقمية العملات المشفرة الجيزة وزارة الداخلية مكافحة الجرائم المالية

