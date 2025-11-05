مصرع 3 عناصر إجرامية ضمن تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في سوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى القضاء على تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه ومصرع 3 من عناصره عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تمكنت من تحديد مكان اختباء تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة يضم ( 4 عناصر جنائية خطرة "سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد – سرقة بالإكراه – مخدرات –سلاح نارى")، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جناية قتل أحد الأشخاص حال قيامهم بسرقة مركبة "تروسيكل" كان يستقلها، وذلك بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة بمشاركة قطاع الأمن المركزى بمداهمة وكرهم، وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر وضبط الأخير وبحوزتهم (7 قطع سلاح نارى "4 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – كمية من الطلقات النارية المتنوعة - 3 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش – شابو" – 2 دراجة نارية).

وتم بإرشاد الأخير ضبط مركبة التروسيكل المستولى عليها لدى (عميلهم سيئ النية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.



