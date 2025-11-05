الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 3 عناصر إجرامية ضمن تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في سوهاج

مصرع 3 عناصر إجرامية
مصرع 3 عناصر إجرامية ضمن تشكيل عصابى لتجارة المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى القضاء على تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه ومصرع 3 من عناصره عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تمكنت من تحديد مكان اختباء تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة يضم ( 4 عناصر جنائية خطرة "سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد – سرقة بالإكراه – مخدرات –سلاح نارى")، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جناية قتل أحد الأشخاص حال قيامهم بسرقة مركبة "تروسيكل" كان يستقلها، وذلك بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة بمشاركة قطاع الأمن المركزى بمداهمة وكرهم، وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر وضبط الأخير وبحوزتهم (7 قطع سلاح نارى "4 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – كمية من الطلقات النارية المتنوعة - 3 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش – شابو" – 2 دراجة نارية).

وتم بإرشاد الأخير ضبط مركبة التروسيكل المستولى عليها لدى (عميلهم سيئ النية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الاتجار بالمواد المخدرة أرض زراعية الأجهزة الأمنية النيابة العامة سرقة المواطنين سرقة المواطنين بالإكراه قطاع الأمن العام لاتجار بالمواد المخدرة مديرية أمن سوهاج مركز البلينا

مواد متعلقة

ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالإسكندرية

المرور: تحرير 892 مخالفةعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

حالة المرور بالقاهرة والجيزة اليوم، زحام وكثافات في هذه الطرق والمحاور

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل

الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف

ضبط طالب وسائق نفذا استعراضات خطيرة بدراجتين ناريتين على طريق سريع بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة من أصحاب المحال بالإسماعيلية

كشف ملابسات فيديو تصادم "توك توك" مع سيارة بالإسكندرية وتهديد قائدها

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية