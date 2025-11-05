الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالإسكندرية

النيابة العامة
النيابة العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام المتهمين باستخدام تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، واستهداف راغبى المتعة عبر الإنترنت. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

وزارة الداخلية الإدارة العامة لحماية الآداب الاسكندرية أعمال منافية للآداب ضبط شخص وسيدة التطبيقات الالكترونيه جرائم الانترنت الامن العام

الجريدة الرسمية