حالة المرور بالقاهرة والجيزة اليوم، زحام وكثافات في هذه الطرق والمحاور

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية مرتفعة وحالة من التكدس، بالتزامن مع الذروة الصباحية وخروج الموظفين والطلاب، ما تسبب في بطء حركة السيارات وتكدسات في عدة مناطق حيوية.

الطريق الدائري ومحور صفط اللبن في المقدمة

سجل الطريق الدائري تكدسات متحركة، خاصة في المنطقة الممتدة من نزلة البحر الأعظم حتى الدقي وميدان الجلاء، وسط محاولات من رجال الإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة.

 كما ظهرت كثافات ملحوظة على محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري باتجاه شارع السودان.

كوبري أكتوبر وصلاح سالم.. تباطؤ ملحوظ

تباطأت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر، في الاتجاهين، وبشكل خاص في منطقة الوصلة المعلقة وعبدالمنعم رياض. 

كما رُصد زحام في محور صلاح سالم، خاصة في الاتجاه القادم من مطار القاهرة وصولًا إلى كوبري الفردوس.

شارع جامعة الدول العربية وكورنيش النيل

شهدت منطقة جامعة الدول العربية ازدحامًا واضحًا، لا سيما أمام ميدان سفنكس وامتداد شارع البطل أحمد عبدالعزيز. 

فيما ظهرت كثافات مرورية أمام مبنى ماسبيرو على كورنيش النيل وحتى منطقة المعادي.

 

المرور يناشد قائدي المركبات بتجنب المحاور المزدحمة

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، واتباع الطرق البديلة لتجنب الزحام، مع الاعتماد على تطبيقات الملاحة لمتابعة الحالة المرورية أولًا بأول.

