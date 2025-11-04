كشف ملابسات فيديو تصادم "توك توك" مع سيارة بالإسكندرية وتهديد قائدها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله، أظهر تضرر أحد المواطنين من قيام قائد مركبة توك توك بالسير عكس الاتجاه، والاصطدام بسيارته مُحدثًا تلفيات بها، ثم تهديده بعصا خشبية حال معاتبته له، وذلك بنطاق محافظة الإسكندرية.

بالفحص تم تحديد القائم على النشر وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبسؤاله أوضح أنه أثناء سيره بالسيارة بدائرة القسم نشبت مشادة كلامية بينه وبين قائد توك توك بسبب أولوية المرور، ما دفع الأخير للاصطدام بسيارته والتسبب في تلفيات، ثم تهديده باستخدام عصا خشبية.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها (سائق لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وبحوزته العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها.

