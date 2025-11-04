ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، والتي أظهرت الفحوصات احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة التحقيق.

