ضبط طالب وسائق نفذا استعراضات خطيرة بدراجتين ناريتين على طريق سريع بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقودان دراجتين ناريتين أثناء أداء حركات استعراضية خطيرة بأحد الطرق السريعة بالقاهرة، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

الأجهزة تلاحق متهورين ظهروا في فيديو استعراضي على الطرق



بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما، وتبين أنهما (طالب وسائق – مقيمان بمحافظة المنيا – لا يحملان رخص قيادة).

اعترافات المتهمين

بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو والتسلية، دون إدراك لخطورة ما فعلاه على سلامتهما وسلامة الآخرين.

إجراءات قانونية

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.



