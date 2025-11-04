الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 3 أشقاء متهمين بالاعتداء علي آخرين بالأسلحة في الأميرية

الأمن يسيطر على مشاجرة
الأمن يسيطر على مشاجرة بالأميرية،فيتو

أصدرت الجهات المختصة، حبس 3 أشقاء متهمين بالاعتداء على آخرين بالأسلحة في الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك فور انتهاء التحقيق معهم واعترفاتهم بارتكاب الواقعة.

وكلفت النيابة المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

حيث تم القبض عليهم، عقب فحص مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يتوعد آخرين بالاعتداء عليهم بسبب خلافات على جراج بمنطقة الأميرية في القاهرة.

والذين  اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصوير الفيديو المتداول، كما اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


بالفحص تبيّن أن الواقعة تعود إلى يوم 27 سبتمبر 2025، حيث تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا بحدوث مشاجرة بين 3 أشقاء (من بينهم الشخص الذي ظهر في الفيديو)، وأحد الأشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

ونشبت المشاجرة نتيجة خلافات حول حيازة جراج لتخزين الدراجات النارية بدون ترخيص، ما أدى إلى تعدٍ متبادل بين الطرفين.
على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي وقت لاحق، تبين أن الجانبين استعدا لمعاودة التشاجر بعد تجهيز أسلحة نارية وبيضاء، فتم ضبطهم مرة أخرى وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الأسلحة البيضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجهزة الامن بالقاهرة الأميرية النيابة العامة

الجريدة الرسمية