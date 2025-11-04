حبس 3 أشقاء متهمين بالاعتداء علي آخرين بالأسلحة في الأميرية

أصدرت الجهات المختصة، حبس 3 أشقاء متهمين بالاعتداء على آخرين بالأسلحة في الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك فور انتهاء التحقيق معهم واعترفاتهم بارتكاب الواقعة.

وكلفت النيابة المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

حيث تم القبض عليهم، عقب فحص مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يتوعد آخرين بالاعتداء عليهم بسبب خلافات على جراج بمنطقة الأميرية في القاهرة.

والذين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصوير الفيديو المتداول، كما اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



بالفحص تبيّن أن الواقعة تعود إلى يوم 27 سبتمبر 2025، حيث تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا بحدوث مشاجرة بين 3 أشقاء (من بينهم الشخص الذي ظهر في الفيديو)، وأحد الأشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

ونشبت المشاجرة نتيجة خلافات حول حيازة جراج لتخزين الدراجات النارية بدون ترخيص، ما أدى إلى تعدٍ متبادل بين الطرفين.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي وقت لاحق، تبين أن الجانبين استعدا لمعاودة التشاجر بعد تجهيز أسلحة نارية وبيضاء، فتم ضبطهم مرة أخرى وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الأسلحة البيضاء.

