الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط متهم بقتل عامل دليفري وإصابة آخر في مشاجرة أمام مطعم شهير بإمبابة

ضبط قاتل عامل دليفري
ضبط قاتل عامل دليفري في امبابة، فيتو

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط متهم بقتل شاب وإصابة آخر أمام مطعم بيتزا الحسن والحسين في منطقة بشتيل.

وكانت البداية عندما شهدت منطقة بشتيل حادثًا مأساويًّا، حيث أقدم المتهم على قتل عامل دليفري وأصاب آخر أمام أحد فروع المطعم، مما أثار حالة من الذعر في المنطقة.

وبعد التحريات والتحقيقات، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الجاني، الذي تم القبض عليه في وقت قياسي، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة قد أثارت استياء واسعًا بين أهالي المنطقة، فيما شددت السلطات على استمرار الجهود لضبط الأمن وحماية المواطنين.

وكان قسم شرطة بشتيل تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل عامل دليفري إثر إصابته بجروح نافذة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وجارٍ فحصها لتحديد هوية الجناة وملابسات الواقعة بالكامل، كما جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

الجريدة الرسمية