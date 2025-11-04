أخبار الفن اليوم.. أحمد سعد يستعد لاقتحام عالم السينما.. أمير المصري يشارك بفيلمي القصص وGiant في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الاخبار الفنية، كان أبرزها ما يلي..



بعد إجرائه عملية جراحية حرجة، تعرف على أبرز أعمال أحمد كرارة

خضع الفنان أحمد كرارة لعملية جراحية حرجة خلال الساعات الماضية، وسط حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه الذين دعوا له بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.



أمير المصري يشارك بفيلمي القصص وGiant في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشارك النجم أمير المصري بفيلمي القصص وGiant في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة، حيث إنه من المقرر إقامة الدورة من يوم 4 إلى 13 ديسمبر.

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بافتتاح المتحف المصري الكبير، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى ليالي العرض المسرحي "نارمر"، على مسرح السامر بالعجوزة.





يعد الفنان أحمد سعد من أبرز النجوم على الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي، وبعد تألقه في عالم الغناء، أعلن أحمد سعد، أنه يستعد لأولى بطولاته في عالم السينما من خلال فيلم غنائي.







جوائز جرامي ٢٠٢٦

ومن المقرر إقامة حفل جوائز جرامي القادمة، في نسختها ٦٨، بتاريخ 1 فبراير 2026، في Crypto.com Arena بولاية لوس أنجلوس، ومن المقرر الإعلان عن الترشيحات يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025.

يحتفل المصريون اليوم 4 نوفمبر بعيد الحب المصري، وترجع فكرة هذا اليوم إلى الكاتب والصحفي الكبير مصطفى أمين، أحد مؤسسي جريدة أخبار اليوم، الذي دعا في سبعينيات القرن الماضي إلى تخصيص يوم للاحتفال بالحب بكل معانيه.





حفل إليسا على مسرح أوبرا دبي

وتأثرت إليسا خلال غنائها أغنية “فاكر” وقالت والدموع تنهمر من عينيها، إنها تحب هذه الأغنية بشكل كبير، كما فاجأت إليسا الحضور بحملها الكوفية الفلسطينية.

عمل مختلف يقدمه الفنان محمد إمام، ضمن سباق رمضان 2026، والذى يعتمد خلاله على عناصر جديدة في عالم الدراما، والعمل مؤجل من العام الماضي.



الادعاء العام الكوري يطالب بسجن ضابط شرطة لتسريبه معلومات عن الممثل لي سون كيون

طالب الادعاء العام بالسجن 3 سنوات على ضابط شرطة سابق سرب معلومات تحقيق تتعلق بالممثل الراحل لي سون كيون.





