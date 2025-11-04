بعد إجرائه عملية جراحية حرجة، تعرف على أبرز أعمال أحمد كرارة

خضع الفنان أحمد كرارة لعملية جراحية حرجة خلال الساعات الماضية، وسط حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه الذين دعوا له بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

ويُعد أحمد كرارة من الفنانين الذين استطاعوا أن يثبتوا حضورهم على الساحة الفنية، من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة والمتنوعة.

بدأ أحمد كرارة مشواره في عام 2014 من خلال مشاركته في مسلسل لبناني بعنوان فرصة ثانية وبعدها شارك في فيلم نعمة عام 2016، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم الفندق وفيلم خط الموت.

وشارك أيضا في عدد من المسلسلات الناجحة وأبرزهم بالحجم العائلي ومسلسل ابن أصول وكلبش مع شقيقه أمير كرارة وجمال الحريم ومسلسل في يوم وليلة ومسلسل القمر آخر الدنيا ومسلسل رانيا وسكينة ومسلسل تل الراهب، وكان مسلسل شمال إجباري آخر أعماله.

تطورات الحالة الصحية لشقيق أمير كرارة

وكشفت الفنان حمزة العيلي تطورات الحالة الصحية لأحمد كرارة شقيق أمير كرارة بعد إجرائه عملية جراحية.

و أكد “العيلي” من خلال فيس بوك: أن أحمد كرارة في العناية المركزة بالوقت الحالي، بعد عملية كبيرة وحرجة

وكان آثار الفنان أحمد كرارة، شقيق النجم أمير كرارة، قلق جمهوره بعد الكشف عن خضوعه لعملية جراحية حرجة.

أعلنت صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” عن دخوله غرفة العمليات اليوم عن طريق صورة وتعليق يقول “فضلا وليس امرًا أرجو الدعاء باسم احمد كرارة فهو حاليا يخضع لعملية جراحية كبيرة”.

كما نشرت شقيقته نور كرارة عبر صفحته قائلة: “فضلا وليس أمرًا، ادعوا لأخويا أحمد كرارة، لإجراء عملية كبيرة.. اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام يا رب”.

وتفاعل عدد من الفنانين مع الخبر، مقدمين له الدعم والدعوات بالشفاء، من بينهم الفنان شريف إدريس الذي كتب عبر صفحته على فيس بوك: “أرجو الدعاء للصديق والأخ أحمد كرارة..ربنا يعفو عنك ويشفيك يا أحمد ويخليك لولادك يا حبيبي”، وكتب أيضا “ألف مليون سلامة للصديق والأخ أحمد كرارة..ربنا يشفيك ويعفو عنك وتقوم بالسلامة يا رب..أسألكم الدعاء”.

