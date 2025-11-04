الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أحمد سعد يستعد لاقتحام عالم السينما ببطولة فيلم غنائي

أحمد سعد، فيتو

يعد الفنان أحمد سعد من أبرز النجوم على الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي، وبعد تألقه في عالم الغناء، أعلن أحمد سعد، أنه يستعد لأولى بطولاته في عالم السينما من خلال فيلم غنائي.

أول فيلم للفنان أحمد سعد 

حيث قال أحمد سعد في تصريحات تلفزيونية: إنه يحضر عددا من الأغاني الجديدة والتي ستكون ضمن أولى بطولاته في السينما، مشيرا إلى أن الفيلم يتم تحضيره خلال العام الجاري.

فيلم أحمد سعد وشقيقه عمرو سعد

وكان النجم عمرو سعد قد كشف عن احتمال وجود فيلم جديد يجمعه وشقيقه المطرب أحمد سعد، وذلك عقب النجاح الكبير الذي شهدته أغنيتهما “أخويا”.  

وقال عمرو سعد في تصريحات لبرنامج “ET” بالعربي: “أحمد عنده فكرة أننا نعمل فيلم سوا، وده احتمال يحصل، فحاليًّا بيتكتب موضوعين ممكن نعمل منهم حاجة”.

أحمد سعد مع فنانات بفستان زفاف

وكان اسم المطرب أحمد سعد قد تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما نشر مقطع فيديو مع أربع فنانات يرتدين فساتين الزفاف، وهن: هاجر السراج، إنجي كيوان، رنا رئيس، وبسنت أبو باشا، وعلق قائلا: "عملت شرع ربنا، محدش يتكلم معايا".

ويبدو أن مقطع الفيديو من كواليس أحد الأعمال الفنية التي يشارك فيها أحمد سعد من خلال الغناء.

أحمد سعد في الجونة

من جانب آخر، أشعل النجم أحمد سعد أجواء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة، حيث قدّم مجموعة من أبرز أغانيه، وسط تفاعل كبير من الفنانين والحضور.

وتفاعل الفنانون مع أداء المطرب أحمد سعد بالرقص والتصفيق، خاصة على أنغام أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده"، التي أشعلت أجواء الحفل وحولت القاعة إلى حالة من البهجة والاحتفال.

جاءت فقرة أحمد سعد لتكون الختام المثالي للدورة الثامنة من المهرجان، والتي اتسمت بأجواء فنية وإنسانية راقية، احتفت بصناع السينما والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

الجريدة الرسمية