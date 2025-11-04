الادعاء العام الكوري يطالب بسجن ضابط شرطة لتسريبه معلومات عن الممثل لي سون كيون

طالب الادعاء العام بالسجن 3 سنوات على ضابط شرطة سابق سرب معلومات تحقيق تتعلق بالممثل الراحل لي سون كيون.

ووفق ما تداولته الصحف الكورية مساء الإثنين، فقد طالبت النيابة العامة، يوم 3 من نوفمبر، بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات للضابط السابق "أ" في الثلاثينيات من عمره، بتهمة تسريب أسرار رسمية وتهم أخرى ذات صلة، وجاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم التي عقدت في محكمة إنشيون الجزئية برئاسة القاضي كيم سات بيول من الدائرة الجنائية الحادية عشرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2023، حيث زعم أن "أ"، الذي كان يعمل مفتش للشرطة في ذلك الوقت، قام بتسريب مواد تحقيق تتعلق بقضية المخدرات الخاصة بالممثل لي سون كيون، وتم التسريب لصحفيين اثنين، من بينهم الصحفي "ب"، عبر تصوير وإرسال تقارير حول سير التحقيق.

احتوى التقرير المسرب على معلومات شخصية للأفراد المتورطين في قضية مخدرات للممثل لي سون كيون، بما في ذلك أسمائهم، سجلاتهم الجنائية، هوياتهم، ومهنهم. وقد ظهر هذا التسريب علنا في ديسمبر 2023، أي بعد وفاة لي سون كيون.

وفي سياق متصل، كان المفتش السابق "أ" قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس شرطة إنشيون لإلغاء قرار فصله من الخدمة، لكنه خسر القضية في محكمة الدرجة الأولى.

ومن المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم على "أ" في محكمة إنشيون الجزئية عصر يوم 17 ديسمبر المقبل.

