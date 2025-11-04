في عيد الحب، قصص رومانسية لا تنسى في الأفلام المصرية

يحتفل المصريون اليوم 4 نوفمبر بعيد الحب المصري، وترجع فكرة هذا اليوم إلى الكاتب والصحفي الكبير مصطفى أمين، أحد مؤسسي جريدة أخبار اليوم، الذي دعا في سبعينيات القرن الماضي إلى تخصيص يوم للاحتفال بالحب بكل معانيه.

ومع حلول هذا اليوم، تعود إلى الأذهان أجمل قصص الحب التي خلدتها السينما المصرية، تلك الحكايات التي لامست القلوب وظلت حاضرة في وجدان الجمهور مهما مر الزمن.

سهير وابراهيم في معبودة الجماهير

من الصعب ذكر قصص الحب الكلاسيكية في السينما المصرية دون التوقف أمام فيلم معبودة الجماهير، الذي جمع بين عبد الحليم حافظ وشادية في عمل أصبح رمزًا للرومانسية، ويحكي الفيلم قصة النجمة الشهيرة سهير التي تقع في حب ممثل مبتدئ يدعى إبراهيم، لكن المؤامرات تفرق بينهما بعد أن يقنعها البعض بأنه خدعها، ويواصل الحبيب صعوده نحو النجاح، بينما تبتعد هي عن الأضواء، حتى تكشف الحقيقة في النهاية ويعود الحبيبان إلى بعضهما، ليقدما واحدة من أجمل النهايات الرومانسية في السينما.

حسين وليلى في الباب المفتوح

تعد قصة الحب بين فاتن حمامة وصالح سليم (ليلى وحسين) في فيلم الباب المفتوح من أجمل ما قدمته السينما المصرية من حكايات رومانسية، حيث جسد الثنائي حبا نقيا راقيا وكانا نموذجا مثاليا للعشاق الذين فرقهم القدر ثم جمعهم من جديد، وقد أسعدت نهايتهما الجمهور حين عادا إلى بعضهما البعض بعد سلسلة من الصعاب والعقبات التي اختبرتهما، لتنتصر المشاعر الصادقة في النهاية.

أحمد ومنى في أغلى من حياتي

تعد قصة أحمد ومنى في فيلم أغلى من حياتي واحدة من أشهر القصص الرومانسية في تاريخ السينما المصرية، فقد جسد النجم صلاح ذو الفقار والفنانة شادية من خلالها حبا بدأ منذ الطفولة واستمر رغم كل ما واجهه من فراق وصعاب، والفيلم من إخراج محمود ذو الفقار وبطولة شادية، صلاح ذو الفقار، حسين رياض، مديحة سالم ونظيم شعراوي.

تيمور وشفيقة

يعد فيلم تيمور وشفيقة واحدًا من أبرز الأفلام الرومانسية، حيث جمع بين النجمين أحمد السقا ومنى زكي في قصة حب قوية تتحدى الفروق والمناصب والضغوط الاجتماعية، حيث تدور أحداث الفيلم حول تيمور، الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، ضابط الحراسات الخاصة الذي يتولى حماية كبار المسؤولين، وشفيقة، التي تجسدها منى زكي، الفتاة الطموحة التي تحصل على درجة الدكتوراه ثم يتم تعيينها وزيرة في الحكومة، وبالصدفة يصبح تيمور هو المسؤول عن حمايتها، ليدخل الثنائي في سلسلة من المواقف.

وتتصاعد الأحداث مع تصادم العاطفة بالمسؤولية، وتنشأ خلافات بسبب منصب شفيقة، لكنها في النهاية تختار الحب على أي شيء آخر، لتؤكد أن المشاعر الصادقة لا تعرف المناصب ولا القيود، والفيلم من إخراج خالد مرعي، وتأليف تامر حبيب.

سارة وعلي في الهوى سلطان

تدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار درامي رومانسي حول سارة التي تجسد شخصيتها منة شلبي وهي موظفة حكومية تعاني من عقدة تجاه الارتباط بعد زواج والدها من امرأة أخرى غير والدتها، تلك التجربة تترك أثرًا عميقًا في نفس سارة، فتفقد ثقتها في الرجال وتغلق قلبها أمام الحب، إلى أن تكشف لها الحياة أنها تحب صديقها المقرب منذ الطفولة علي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود.

ويشارك بالفيلم إلى جانب منة شلبي، وأحمد داوود العديد من الأسماء الفنية الشابة كــ أحمد خالد صالح، جيهان الشمشرجي، إضافةً لسوسن بدر وعماد رشاد، الفيلم من تأليف وتوقيع المخرجة هبة يسري.

