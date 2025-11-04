إليسا تحبس دموعها خلال غنائها "فاكر" والجمهور يساعدها على غنائها (فيديو)

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا كبيرًا على مسرح أوبرا دبي وسط حضورًا كبيرًا

حفل إليسا على مسرح أوبرا دبي

وتأثرت إليسا خلال غنائها أغنية “فاكر” وقالت والدموع تنهمر من عينيها، إنها تحب هذه الأغنية بشكل كبير، كما فاجأت إليسا الحضور بحملها الكوفية الفلسطينية.

وفي حفل استثنائي ممزوج بنشوة الإنجاز غير المسبوق على “يوتيوب” أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا مساء الإثنين 3 نوفمبر 2025 حفلها بمسرح دبي أوبرا، بأداء مميز وحضور طاغ.

استهلت الفنانة إليسا حفلها بأغنية "أنا وبس"، لتقدم لجمهورها الحاضر في دبي أوبرا مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير، ومنها "بدي دوب"، "أرجع للشوق"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة"، "شو كان بيمنعك"، "أجمل إحساس".

ققت الفنانة إليسا إنجازًا جديدًا في مسيرتها الفنية، تضيفه إلى سلسلة نجاحاتها في عالم الغناء والموسيقى على مدار السنوات الماضية، حيث احتفت عبر حسابها على منصة «إكس» بوصول عدد المشاهدات عبر قناتها على «يوتيوب» إلى 6 مليارات مشاهدة، ووجهت بهذه المناسبة رسالة إلى جمهورها.

وقالت إليسا: «إنجاز جديد.. 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب! 6 مليارات شكرًا لكل من شعر أنه مرتبط بموسيقاي وجعلها جزءًا من رحلته»، وتفاعل محبوها ومتابعوها مع هذا الإنجاز، معبرين عن حبهم لها ولأعمالها الغنائية.

وتمتلك إليسا العديد من الأرقام القياسية الأخرى على يوتيوب، وعلى رأسها تحقيق ما يقارب من 8 أغان لها أكثر من 100 مليون نسبة استماع على يوتيوب، ومن أبرز هذه الأغاني "على بالي حبيبي" و"من أول دقيقة" و"ياريت" و"مكتوبة ليك" و"نفسي أقوله" و"بتمون" و"أسعد واحدة" وغيرها، كما احتفلت إليسا مؤخرًا بتحقيقها رقم قياسي على منصة "أنغامي" بعد تصدرها قائمة نسب الاستماع بين المطربين العرب ووصلت أغانيها إلى 900 مليون نسبة استماع، لتصبح الفنانة العربية الأكثر استماعًا والأكثر متابعة على المنصة، وعلق حساب أنغامي على انستقرام على هذا الرقم القياسي وذكر: "هذا الرقم مش بس إنجاز، هذا حب.. إليسا الصوت اللي صداه ما بيوقف".

