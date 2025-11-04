احتفالا بافتتاح المتحف الكبير، 12 صورة ترصد عرض "نارمر" على مسرح السامر

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بافتتاح المتحف المصري الكبير، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى ليالي العرض المسرحي "نارمر"، على مسرح السامر بالعجوزة.

عرض نارمر

العرض لفرقة قومية المنوفية، ومن تأليف وإخراج محمود السبروت، وشهد حضور الكاتب محمد ناصف مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والفنان خالد محروس، ولفيف من القيادات الثقافية والمسرحيين.

ويتناول العرض مرحلة ما قبل توحيد القطرين من خلال قصة الملك مينا والملك العقرب، والظروف السياسية والاجتماعية التي مهدت لقيام أول دولة مركزية في التاريخ المصري القديم.

يعرض النص هذه المرحلة التاريخية برؤية إنسانية وديناميكية، تبرز تفاصيل حياة المصريين القدماء وتفاعلهم مع الأحداث، كما يرد العمل على الحملات الثقافية المغرضة التي تسعى لطمس هوية مصر القديمة ونسبها إلى حضارات أخرى.

وتبدأ الأحداث من العصر السابق لعصر الأسرات، حيث يحكم الملك العقرب البلاد، إلى أن يظهر حاكم ظالم يدعى "قا" يقسم مصر إلى شمال وجنوب، فتعم المجاعات والاضطرابات، ليتهيأ مينا لتوحيد البلاد من جديد، ويتمكن من قتل "قا" وتوحيد القطرين، لتبدأ بذلك الحضارة المصرية القديمة.

فريق مسرحية نارمر

"نارمر" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، استعراضات يوسف مجدي، تأليف موسيقي زياد هجرس، ديكور وملابس محمد سعد، إضاءة عز حلمي، تنفيذ ملابس آلاء عاطف، تنفيذ ديكور محمد الخولي وساندي إسلام، مخرج مساعد هلا جابر، مساعد مخرج تميم حجازي، ومخرج منفذ علي النعماني.

وشارك به: أحمد عباس، محمد النجدي، مصطفى توفيق، أماني عباس، نهلة جمال، محمد عاطف غزال، يوسف مجدي، هالة بدر، أحمد شوقي، يوسف مجدي، عبد الله رضا، عيد جمال، إبرام عادل، يحيي عبد الله، فاروق محمد، محمد عماد، عبد الرحمن سليمان، عبد الرحمن عماد، محمود تركي، أحمد علام، دنيا محمد، عبد الرحمن عبد الفتاح، عبد الرحمن عبد المنصف، منة حاتم، هلا أحمد، أحمد إسماعيل، والأطفال يحيى الصعيدي، ولارا الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.