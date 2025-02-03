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ثقافة وفنون

شاكيرا أول امرأة تفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني 3 مرات في حفل جرامي

شاكيرا، فيتو
شاكيرا، فيتو

حققت المغنية الكولومبية، شاكيرا، رقم قياسي جديد لها، حيث أصبحت أول امرأة تفوز بجائزة “أفضل ألبوم بوب لاتيني” ثلاث مرات في حفل  جوائز جرامي.

فاز ألبوم "Las Mujeres Ya No Lloran"، للمغنية العالمية، شاكيرا بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني في حفل توزيع جوائز الجرامي.

شاكيرا للمهاجرين في حفل جرامي: سأقاتل معكم 

واستغلت المغنية شاكيرا، لحظة فوزها، بجائزة أفضل ألبوم لاتيني في حفل جرامي، لتتحدث عن قانون دونالد ترامب، لـ معاداة الهجرة، والترحيل الجماعي.

وقالت شاكيرا خلال تواجدها على مسرح جرامي: "أنا أيضًا مهاجرة أتيت إلى هذا البلد حاملة حلمًا.. اللاتينيون، نحن قوة لا يمكن إيقافها.. لن أتعب من القتال معهم ومن أجلهم.. أريد أن أهدي هذه الجائزة إلى جميع إخوتي وأخواتي المهاجرين في هذا البلد…أنتم محبوبون، وتستحقون ذلك، وسأقاتل معكم دائمًا".

بيونسيه أول امرأة سمراء تفوز بألبوم العام في حفل جرامي منذ 26 عامًا

أبناء شاكيرا يساندون والدتهم في حفل جرامي (فيديو)

 

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